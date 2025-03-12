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        Konya'da boşanma aşamasındaki eşinin silahla öldürdüğü kadının cenazesi toprağa verildi

        Konya'nın Karatay ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla öldürülen kadının cenazesi defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 14:19 Güncelleme: 12.03.2025 - 14:41
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        Konya'da boşanma aşamasındaki eşinin silahla öldürdüğü kadının cenazesi toprağa verildi
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        Konya'nın Karatay ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla öldürülen kadının cenazesi defnedildi.

        Yusuf A. tarafından evinde tabancayla öldürülen Havva A'nın naaşı, yakınlarınca Konya Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Üçler Mezarlığı'na getirildi.

        Kadının cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

        Yusuf A, 10 Mart'ta boşanma aşamasındaki eşi Havva A'yı, Araplar Mahallesi Heybeli Sokak'taki evinde tartıştıktan sonra tabancayla öldürüp, intihar etmişti.

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