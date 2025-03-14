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        Konya'da Koyunoğlu Müzesi'ndeki yazma eserlerin devrine ilişkin protokol imzalandı

        Konya'da Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi'nde bulunan yazma eserlerin, Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü'ne devredilmesine ilişkin protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 15:19 Güncelleme: 14.03.2025 - 15:19
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        Konya'da Koyunoğlu Müzesi'ndeki yazma eserlerin devrine ilişkin protokol imzalandı
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        Konya'da Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi'nde bulunan yazma eserlerin, Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü'ne devredilmesine ilişkin protokol imzalandı.

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Taş Bina'da gerçekleşen imza töreninde, protokol kapsamında yeni bir başlangıç yapılacağını söyledi.

        Yazma eserlerin daha çok kişi tarafından kullanılmasını, nitelikli ve sağlıklı şekilde gelecek nesillere aktarılmasını amaçladıklarını belirten Altay, şunları kaydetti:

        "Rahmetli İzzet Koyunoğlu, Konya'mız ve ülkemiz adına çok önemli bir koleksiyoner. Biriktirdiklerini bugüne kadar en uygun şartlarda korumuş. İnşallah Yazma Eserler Başkanlığımızın tecrübesiyle çok daha güzel günler görecek bir yere emanet edilmiş oluyor. Bir taraftan da Koyunoğlu Müzesi'nin tekrar restore edilerek ya da tekrar yapılarak Konya'ya kazandırılmasıyla ilgili yoğun gayret içerisindeyiz. İnşallah İzzet Koyunoğlu'nun hatırasını ülkemizde ve Konya'mızda yaşatmaya devam edeceğiz."

        Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz da ev sahipliği için Altay'a teşekkür ederek, "Konya'nın benim şahsi hayatımda çok önemli ve özel bir yeri var. Türk tarihinin, İslam tarihinin simge şehirlerinden birisi. Bu açıdan Konya adına, Konya'ya ne yapsak azdır diye düşünüyoruz" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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