Sarayönü'nde ramazan etkinliği düzenlendi

Etkinliği organize eden Saraç Mahallesi Muhtarı Ömer Kara, ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak amacıyla bu programı düzenlediklerini belirterek, "Bu mübarek ayda birlik ve beraberliğimizi pekiştiren güzel bir gece yaşadık. Katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum." dedi.​​​​​​​

Mahalle Muhtarı Ömer Kara öncülüğünde düzenlenen ve mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi dinletisi, semazen gösterisi ve geleneksel Hacivat-Karagöz oyunu sahnelendi.

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