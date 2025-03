Konya Valisi Akın, Down Sendromlu Futsal Milli Takımını ağırladı Konya Valisi İbrahim Akın, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında, Down Sendromlular Futsal Milli Takımını makamında kabul etti.

Anadolu Ajansı Giriş: 21.03.2025 - 14:33 Güncelleme: 21.03.2025 - 14:46 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL