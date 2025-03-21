Konya Valisi Akın, Down Sendromlu Futsal Milli Takımını ağırladı

İtalya'da 15-21 Haziran'da düzenlenecek olan Down Sendromlu Avrupa Futsal Şampiyonası öncesi hazırlık kamplarını Konya'da gerçekleştiren sporculara ziyaretleri sırasında, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ve takımın antrenörleri eşlik etti.

Down Sendromlu Futsal Milli Takımını ağırladıkları için memnuniyet duyduğunu belirten Akın, ülkeyi temsil eden sporculara Avrupa Şampiyonası'nda başarılar diledi.

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