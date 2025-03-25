Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konyaspor Başkanı Korkmaz, iftar programında konuştu:

        Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, ligde alt sıralardan hızla çıkmak için mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 21:22 Güncelleme: 25.03.2025 - 21:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konyaspor Başkanı Korkmaz, iftar programında konuştu:
        ABONE OL

        Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, ligde alt sıralardan hızla çıkmak için mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

        Korkmaz, bir restoranda düzenlenen iftar programında, gazetecilerle bir araya geldi.

        Konyaspor'un 28 Mart Cuma günü sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacağını anımsatan Korkmaz, Beşiktaş karşısında aldıkları galibiyetinin verdiği moralle hazırlıkların sürdürdüğünü aktardı.

        Korkmaz, her maçın ayrı büyük anlamı olduğunu belirterek "Rahat nefes alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Buradan ne kadar çabuk kurtulursak o kadar iyi. Rakiplerimiz de puan topluyor, düşme barajı yükseliyor. Artık arayı açıp sakin strateji kurmak istiyoruz. Kupaya odaklanmaktan ziyade önceliğimiz ligde daha iyi yerlerde olmak." diye konuştu.

        - "Üst üste 2 maç kazanamadık"

        Teknik direktör Recep Uçar da sezonda 9 hafta kaldığına dikkati çekerek "9 final maçı var. Son düzlüğe girdiğimizde geçen yılki sıkıntıları yaşamak istemiyoruz. Beşiktaş maçı enerji anlamında pozitif katkı yaptı. Bu hafta evimizde oynayacağımız Gaziantep FK, karşısında alınacak galibiyet bunu daha anlamlı kılacak. Ligde üst üste 2 maç kazanamadık. Bunun bilincindeyiz. Formda bir takıma karşı oynayacağız, zor bir maç. Amacımız ligin son haftalarında korkulu rüya görmemek." ifadelerini kullandı.

        Uçar, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde 1 Nisan Salı günü İskenderun ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Kupa bu takımın genlerinde var. Amacımız cuma ve salı günü enerjimize enerji katarak her iki kulvarda ilerlemek." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        "Girdikleri yol çıkmaz sokaktır"
        "Girdikleri yol çıkmaz sokaktır"
        "Kurdaki her yatay hareket müdahale olarak değerlendirilmemeli"
        "Kurdaki her yatay hareket müdahale olarak değerlendirilmemeli"
        Bakan Yerlikaya: Bin 418 şüpheli gözaltına alındı
        Bakan Yerlikaya: Bin 418 şüpheli gözaltına alındı
        ABD ve Rusya Karadeniz konusunda anlaştı
        ABD ve Rusya Karadeniz konusunda anlaştı
        25 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        25 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        İBB Başkan Vekilliği için toplandı
        İBB Başkan Vekilliği için toplandı
        "Joao Felix G.Saray'da oynar!"
        "Joao Felix G.Saray'da oynar!"
        BDDK: Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
        BDDK: Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
        Almanya'da 66 yaşındaki kadın 10. kez anne oldu
        Almanya'da 66 yaşındaki kadın 10. kez anne oldu
        CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
        CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 55 zanlı yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 55 zanlı yakalandı
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        Meteoroloji'den flaş uyarı! Sağanak geliyor!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! Sağanak geliyor!
        "Beni hakir görmeyin"
        "Beni hakir görmeyin"
        Doğum izninin artırılması gündemde: 1 yıla çıkar mı?
        Doğum izninin artırılması gündemde: 1 yıla çıkar mı?
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor

        Benzer Haberler

        Konya'da 2 kişinin hayatını kaybettiği bina çökmesinde kusurlu bulunan 10 k...
        Konya'da 2 kişinin hayatını kaybettiği bina çökmesinde kusurlu bulunan 10 k...
        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa
        Konya'da trafikteki tartışmada 1 gencin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili...
        Konya'da trafikteki tartışmada 1 gencin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili...
        Firari hükümlü saklandığı villada yakalandı
        Firari hükümlü saklandığı villada yakalandı
        Konya'da cezaevi firarisi oğlunun evinde yakalandı
        Konya'da cezaevi firarisi oğlunun evinde yakalandı
        Konyaspor evindeki kritik maçlardan galibiyet hedefliyor
        Konyaspor evindeki kritik maçlardan galibiyet hedefliyor