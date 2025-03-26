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        Beyşehir'de camiler temizlendi

        Beyşehir Belediyesi, Kadir Gecesi dolayısıyla ilçedeki camilerde kapsamlı temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 16:13 Güncelleme: 26.03.2025 - 16:13
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        Beyşehir'de camiler temizlendi
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        Beyşehir Belediyesi, Kadir Gecesi dolayısıyla ilçedeki camilerde kapsamlı temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirdi.

        Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ibadetlerini daha temiz ve ferah bir ortamda yapabilmesi için cami bahçeleri ve şadırvanları titizlikle temizledi.

        Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise camilere gül suyu sıkarak manevi atmosferi artırdı. Fen İşleri Müdürlüğü de cami önündeki yolları yıkayarak ibadethanelerin çevresini düzenledi.

        Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, bu mübarek gecede vatandaşların en iyi şekilde ibadet edebilmeleri için belediye olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını belirterek, "Kadir Gecesi gibi mübarek günlerde halkımızın manevi huzurunu artırmak adına dün olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

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