Konya Büyükşehir Belediyesinden topraksız tarım alanı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Bilim Merkezi bahçesinde topraksız tarım alanı oluşturdu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ar-Ge çalışmaları yapılan merkezde, tarım şehri Konya'da kırsalda yaşayan vatandaşların gelirinin artırılması ve sürdürülebilir bir tarım yapmalarıyla ilgili önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bilim Merkezi bahçesinde kurdukları topraksız tarım alanında sadece su kullanarak otomasyonla bir deneme gerçekleştirdiklerini belirten Altay, şunları kaydetti:

"Çiftçilikte temel esas, anlatmak değil, görerek üretim çeşitliliğini değiştirebilmek. Dolayısıyla yapmış olduğumuz bu çalışmalar neticesinde oluşturacağımız eğitim alanlarında çiftçilerimize bu işin ne kadar verimli olduğunu ve sürdürülebilirliğiyle ilgili çalışmaları anlatmak imkanı sunarak Konya'da bu tür uygulamaların gelişmesini arzu ediyoruz. Dolayısıyla bir taraftan tarım alanlarımızda az su isteyen bitkileri tercih ederken bir taraftan da tüm dünyanın kullandığı modern yöntemleri ortaya çıkarmak adına çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmaları derleyerek çiftçilerimizin günlük hayatında daha çok kazanç elde edebilecekleri yeni tarım modelleri oluşturmaya gayret ediyoruz."