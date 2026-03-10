Canlı
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Konya'da partisinin iftar programına katıldı

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Konya'da partisince düzenlenen iftar programına katıldı.

        Giriş: 10.03.2026 - 21:25
        Özdağ, bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında, bereketli ramazan sofralarında bir arada bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Gündemi değerlendiren Özdağ, ABD ve İsrail'in İran'a haksız şekilde saldırdığını dile getirdi.

        Özdağ, soğuk savaş döneminin 1990'da sona erdiğini hatırlatarak, "Üzerinden 36 sene geçti. 1991-2008 Irak iki defa Amerikan saldırısına uğradı ve bir iç savaş yaşadı. Sonunda, Irak bölündü, kuzeyinde bir Barzani-Talabani bölgesi kuruldu. 2010-2025 bu sefer Suriye'yi iç savaşa sürüklediler. 2025, Beşşar Esed devrildi. Şimdi sıra İran'a geldi." diye konuştu.

        Türkiye'nin ALTAY tanklarını çok hızlı üretime geçirmek zorunda olduğunu vurgulayan Özdağ, Doğu Akdeniz'de menfaatleri savunma konusunda donanmanın var olan gücünün daha da etkin hale getirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

