Beyşehir'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Beyşehir ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı. A.Ö. yönetimindeki 35 CVP 715 plakalı araç, Bahçelievler Mahallesi Mevlüt Karaoğlu Caddesi ile Prof. Dr. Yılmaz Muslu Caddesi kesişiminde, O.E.İ. idaresindeki 42 BFY 343 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

