Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Seydişehir'de otomobilin takla attığı kazada 4 kişi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin takla attığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 16:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seydişehir'de otomobilin takla attığı kazada 4 kişi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin takla attığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        M.N. idaresindeki 42 FM 214 plakalı otomobil, Seydişehir-Antalya yolu İncesu köprüsü alt geçidinde henüz bilinemeyen nedenle takla attı.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan K.E.E, F.Y.K, E.N.Ç. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız
        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler Ortadoğu’da petrol üretimini sarstı
        Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler Ortadoğu’da petrol üretimini sarstı
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        APP plakadan sonra şimdi de ekran cezası!
        APP plakadan sonra şimdi de ekran cezası!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        "Tartışmaların içinde olmak istemem"
        "Tartışmaların içinde olmak istemem"
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        "Şaşkınım, tekrarlanmasını istiyorum"
        "Şaşkınım, tekrarlanmasını istiyorum"
        Gece kulübü sahibinin infazında iki iddia ortaya çıktı!
        Gece kulübü sahibinin infazında iki iddia ortaya çıktı!
        Dev maç öncesi tüm gelişmeler!
        Dev maç öncesi tüm gelişmeler!
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

        Benzer Haberler

        Trafik tartışmasında yumruklar konuştu
        Trafik tartışmasında yumruklar konuştu
        AK Parti heyeti Karatay'da yatırımları inceledi
        AK Parti heyeti Karatay'da yatırımları inceledi
        Akşehir'de arama kurtarma eğitimi düzenlendi
        Akşehir'de arama kurtarma eğitimi düzenlendi
        KSO'da 'Üreten Kadın, Güçlenen Gelecek Söyleşisi'
        KSO'da 'Üreten Kadın, Güçlenen Gelecek Söyleşisi'
        Başkan Altay: "Fatma Nur Çelik öğretmenin ismi Konya'da yaşatılacak"
        Başkan Altay: "Fatma Nur Çelik öğretmenin ismi Konya'da yaşatılacak"
        Fatma Nur öğretmenin ismi, memleketi Konya'da yaşatılacak
        Fatma Nur öğretmenin ismi, memleketi Konya'da yaşatılacak