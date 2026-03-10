Seydişehir'de otomobilin takla attığı kazada 4 kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin takla attığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. M.N. idaresindeki 42 FM 214 plakalı otomobil, Seydişehir-Antalya yolu İncesu köprüsü alt geçidinde henüz bilinemeyen nedenle takla attı. Kazada sürücü ile araçta bulunan K.E.E, F.Y.K, E.N.Ç. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

