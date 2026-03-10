Seydişehir'de okul servisinin karıştığı kazada iki kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Arif Buğra Gök idaresindeki 42 AUC 042 plakalı pikap, Karakavak Mahallesi Süleyman Şah Caddesinde Aziz Yıldız yönetimindeki 42 GBZ 09 plakalı okul servisi ile çarpıştı.



Çarpışmanın etkisi ile okul servisi bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.





Kazada her iki araç sürücü yaralandı.





Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.



