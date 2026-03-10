Canlı
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Seydişehir'de okul servisinin karıştığı kazada iki kişi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 17:54
        Seydişehir'de okul servisinin karıştığı kazada iki kişi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Arif Buğra Gök idaresindeki 42 AUC 042 plakalı pikap, Karakavak Mahallesi Süleyman Şah Caddesinde Aziz Yıldız yönetimindeki 42 GBZ 09 plakalı okul servisi ile çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisi ile okul servisi bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.


        Kazada her iki araç sürücü yaralandı.


        Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

