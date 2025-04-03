Konya'da bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı

Açılan ateş sonucu Abdürreşit Caddesi'nde aracıyla seyir halinde olan F.M.B'nin (45) boynuna kurşun isabet etti

Uzunharmanlar Mahallesi'nde park halindeki otomobil içinde E.M.A. ile tartışan D.A. silahını çıkarıp rastgele etrafa ateş açtı.

Konya'nın Meram ilçesinde, bir kişinin aracıyla seyir halindeyken silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

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