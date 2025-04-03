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        Konya'da bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı

        Konya'nın Meram ilçesinde, bir kişinin aracıyla seyir halindeyken silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 14:58 Güncelleme: 03.04.2025 - 14:58
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        Konya'da bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Konya'nın Meram ilçesinde, bir kişinin aracıyla seyir halindeyken silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Uzunharmanlar Mahallesi'nde park halindeki otomobil içinde E.M.A. ile tartışan D.A. silahını çıkarıp rastgele etrafa ateş açtı.

        Açılan ateş sonucu Abdürreşit Caddesi'nde aracıyla seyir halinde olan F.M.B'nin (45) boynuna kurşun isabet etti

        Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri yürüttükleri çalışma sonucu E.M.A. ile D.A'yı yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, E.M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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