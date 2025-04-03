Konya'da bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı
Konya'nın Meram ilçesinde, bir kişinin aracıyla seyir halindeyken silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Konya'nın Meram ilçesinde, bir kişinin aracıyla seyir halindeyken silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Uzunharmanlar Mahallesi'nde park halindeki otomobil içinde E.M.A. ile tartışan D.A. silahını çıkarıp rastgele etrafa ateş açtı.
Açılan ateş sonucu Abdürreşit Caddesi'nde aracıyla seyir halinde olan F.M.B'nin (45) boynuna kurşun isabet etti
Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri yürüttükleri çalışma sonucu E.M.A. ile D.A'yı yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, E.M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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