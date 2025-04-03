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        GÜNCELLEME - Konya'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 6 zanlı tutuklandı

        Konya'nın Selçuklu ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 6 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 17:58 Güncelleme: 03.04.2025 - 17:58
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        GÜNCELLEME - Konya'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 6 zanlı tutuklandı
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        Konya'nın Selçuklu ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 6 zanlı tutuklandı.

        Kosova Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde, Tahir Gülcü (39) ile arkadaşları Ali Ç. ve Resmi A, alkollü içecek satışının yasak olduğu saatlerde bir otomobilde alkollü ürün satan kişilerin yanına gitti.

        Burada fiyat anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda Gülcü ve Ali Ç. bıçakla, Resmi A. ise darbedilerek yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Hastaneye kaldırılan yaralılardan Gülcü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olayın ardından çalışma başlatan polis, şüpheliler Abdülmelik Ç. (31), M.S.Y. (25), M.S.V. (20), A.E.Ö. (17), M.Y. (17) ve A.T.Ş'yi yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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