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        Konya'da dünürler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

        Konya'nın Karatay ilçesinde aralarında husumet bulunan dünürler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 16:12 Güncelleme: 04.04.2025 - 16:19
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        Konya'da dünürler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü
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        Konya'nın Karatay ilçesinde aralarında husumet bulunan dünürler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

        İddiaya göre Osman U. (54), hem ailevi hem de alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu dünürü Mehmet Ö'nün (57) Fevziçakmak Mahallesi Yayın Caddesi'ndeki kolonya imalat dükkanına geldi.

        İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşünce Osman U. silahla dünürünü vurdu.

        Bunun üzerine iş yerinde bulunan Mehmet Ö'nün oğlu Ali Musa Ö. ise otomobille kaçmaya çalışan kayınpederi Osman U'yu silahla vurdu.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Osman U'nun otomobilde, Mehmet Ö'nün de dükkan içerisinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ali Musa Ö, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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        Galeri

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