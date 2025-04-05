Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
S.D. ile D.E.Y. yönetimindeki 42 BAS 567 ve 31 ALH 400 plakalı otomobiller Beyşehir-Antalya kara yolu 30. kilometresi Huğlu Kavşağı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile isimleri henüz öğrenilemeyen her iki araçta yolcu olarak bulunan 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.