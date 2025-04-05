Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Kazada sürücüler ile isimleri henüz öğrenilemeyen her iki araçta yolcu olarak bulunan 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

S.D. ile D.E.Y. yönetimindeki 42 BAS 567 ve 31 ALH 400 plakalı otomobiller Beyşehir-Antalya kara yolu 30. kilometresi Huğlu Kavşağı'nda çarpıştı.

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