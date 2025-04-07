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        Konya'da "Türk Kadın Öncüleri" sergisi açıldı

        Konya'da, 1960'lı yıllarda çalışmak için Hollanda'nın Haarlem şehrine giden Türk kadın göçmenlerle, onların kızları ve torunlarının hikayesinin anlatıldığı Türk Kadın Öncüleri sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 13:16 Güncelleme: 07.04.2025 - 13:30
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        Konya'da "Türk Kadın Öncüleri" sergisi açıldı
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        Konya'da, 1960'lı yıllarda çalışmak için Hollanda'nın Haarlem şehrine giden Türk kadın göçmenlerle, onların kızları ve torunlarının hikayesinin anlatıldığı Türk Kadın Öncüleri sergisi açıldı.

        Türkiye ve Hollanda arasındaki Çalışma Anlaşması'nın 60. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen "Türk Kadın Öncüleri" sergisi, Hollanda Büyükelçiliği ve Karatay Belediyesi işbirliğiyle Mevlana Kültür Merkezi'nde açıldı.

        Serginin açılışında konuşan Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, Türkiye ve Hollanda'nın çok önemli iki partner devlet olduğunu söyledi.

        Ekonomik ve ticari alanlarda, iki ülkenin NATO'da çok fazla ilişkileri bulunduğunu ifade eden Wijnands, "Ülkelerimizin ikili ilişkileri doğrultusunda, çalışmalarımızı her alanda ileriye götürmek istiyoruz. İlişkilerimizi daha da büyütüp yükseltebilmek için elimizden geleni yapacağız. Geçen sene dostluğumuzun başlamasının 100. yılını kutladık." diye konuştu.

        - "Çabalarıyla Hollanda'nın kalkınmasına katkı sağladılar"

        Çalışma Anlaşması'nın 60'ıncı yılı dolayısıyla da birçok etkinlik gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Wijnands, şöyle konuştu:

        "1964'te Hollanda Krallığı ve Türkiye Cumhuriyeti bir anlaşma imzalayarak Türk vatandaşlarını Hollanda'da çalışmaya davet etti. 1960'ta Hollanda'da sadece 200 Türk vatandaşı ikamet ederken, bugün Türk kökenli vatandaşların sayısı yarım milyona ulaştı. Bugünkü sergimiz Hollanda'da bulunan ve üç jenerasyonu temsil eden Türk kadınlarının hikayelerini anlatmaktadır. 60'lı yıllarda Konya ve çevresinden birçok kişi, Hollanda ve Avrupa'nın diğer ülkelerine gitmişlerdi. Bu yüzden buradaki hikayemizin Konya'da büyük yankı bulacağını düşünüyorum."

        Türkiye'den Hollanda'ya erkeklerin yanı sıra oldukça fazla kadının da gittiğini vurgulayan Wijnands, "Bugün onların hikayelerini duyurmak için buradayız. Bu sergimizle Türk kadın öncüleri onurlandırmak istedik. Sergimizi farklı kentlerde de düzenleme imkanı bulduk. Öncüler kelimesi, onları tanımlamak için güzel kelime. Gösterdikleri çabayla, Hollanda'nın kalkınmasına katkı sağladılar ve sonraki nesillerin önünü açtılar." dedi.

        - "Kadın öncülerimiz unutulmaz izler bırakmışlardır"

        Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay da Hollanda'ya giden ilk kadın gurbetçilerin göç hikayeleri ve başarı öykülerini içeren serginin, bir fotoğraf sergisinin ötesinde, her karesinde bir mücadeleyi, özlemi, emeği ve gurbet hikayesini barındıran, büyük bir anlam dünyası olduğunu belirtti.

        Türk kadınının, tarih sahnesinde geçmişten bu yana her zaman toplumun ve medeniyetin temel direği olduğunu kaydeden Altay, "Bugün burada hatıralarını yad ettiğimiz kadın öncülerimiz, sadece kendi dönemlerinde değil, sonraki nesiller için de örnek teşkil eden, ilham veren ve yol gösteren şahsiyetler olarak tarih sayfalarında unutulmaz izler bırakmışlardır. Bugün hep birlikte önemli bir serginin açılışını gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.

        Programda, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da bir konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından, açılış kurdelesi kesildi. Ziyaretçiler, daha sonra sergiyi gezip fotoğrafları incelediler ve kadınların hikayelerini dinlediler.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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