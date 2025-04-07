Konya'da "Türk Kadın Öncüleri" sergisi açıldı

Konya'da, 1960'lı yıllarda çalışmak için Hollanda'nın Haarlem şehrine giden Türk kadın göçmenlerle, onların kızları ve torunlarının hikayesinin anlatıldığı Türk Kadın Öncüleri sergisi açıldı.

Türkiye ve Hollanda arasındaki Çalışma Anlaşması'nın 60. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen "Türk Kadın Öncüleri" sergisi, Hollanda Büyükelçiliği ve Karatay Belediyesi işbirliğiyle Mevlana Kültür Merkezi'nde açıldı.

Serginin açılışında konuşan Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, Türkiye ve Hollanda'nın çok önemli iki partner devlet olduğunu söyledi.

Ekonomik ve ticari alanlarda, iki ülkenin NATO'da çok fazla ilişkileri bulunduğunu ifade eden Wijnands, "Ülkelerimizin ikili ilişkileri doğrultusunda, çalışmalarımızı her alanda ileriye götürmek istiyoruz. İlişkilerimizi daha da büyütüp yükseltebilmek için elimizden geleni yapacağız. Geçen sene dostluğumuzun başlamasının 100. yılını kutladık." diye konuştu.

- "Çabalarıyla Hollanda'nın kalkınmasına katkı sağladılar" Çalışma Anlaşması'nın 60'ıncı yılı dolayısıyla da birçok etkinlik gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Wijnands, şöyle konuştu: "1964'te Hollanda Krallığı ve Türkiye Cumhuriyeti bir anlaşma imzalayarak Türk vatandaşlarını Hollanda'da çalışmaya davet etti. 1960'ta Hollanda'da sadece 200 Türk vatandaşı ikamet ederken, bugün Türk kökenli vatandaşların sayısı yarım milyona ulaştı. Bugünkü sergimiz Hollanda'da bulunan ve üç jenerasyonu temsil eden Türk kadınlarının hikayelerini anlatmaktadır. 60'lı yıllarda Konya ve çevresinden birçok kişi, Hollanda ve Avrupa'nın diğer ülkelerine gitmişlerdi. Bu yüzden buradaki hikayemizin Konya'da büyük yankı bulacağını düşünüyorum." Türkiye'den Hollanda'ya erkeklerin yanı sıra oldukça fazla kadının da gittiğini vurgulayan Wijnands, "Bugün onların hikayelerini duyurmak için buradayız. Bu sergimizle Türk kadın öncüleri onurlandırmak istedik. Sergimizi farklı kentlerde de düzenleme imkanı bulduk. Öncüler kelimesi, onları tanımlamak için güzel kelime. Gösterdikleri çabayla, Hollanda'nın kalkınmasına katkı sağladılar ve sonraki nesillerin önünü açtılar." dedi.