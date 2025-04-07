Konya'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
İlhan İ. (63) idaresindeki 42 UU 710 plakalı kamyonet, Yeni Mahalle’de Emine Y. (41) yönetimindeki 42 UA 265 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücülerle otomobilde bulunan 3 kişi Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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