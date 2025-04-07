Beyşehir'de ziraat mühendislerinin çiftçi ziyaretleri sürüyor

Beyşehir ilçesinde görev yapan ziraat mühendisleri çiftçilerle bir araya geldi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görevli ziraat mühendisleri, tarım alanlarında üreticilerle buluştu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver'in de eşlik ettiği çiftçi ziyaretlerinde, ekili araziler mercek altına alınırken, hububat ekili alanlarda ve meyve bahçelerinde fenolojik gözlem ve hastalık zararlı kontrolleri gerçekleştirildi.

Ziraat mühendisleri tarafından talepte bulunulan çiftçilere uygulamalı eğitimin de verildiği ziyaretlerde, bahçe ıslahı ve meyve yetiştiriciliği konularında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Özver, çiftçilere tarımsal üretim alanlarında karşılaşılan herhangi bir sorunun olması halinde kurumlarının ilgili birimlerinden destek alınabileceğini belirterek, üreticilere bereketli bir sezon dileğinde bulundu.