Konya'da hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
C.A. idaresindeki 34 KF 8730 plakalı hafif ticari araç, Taraşçı yolu Taraşçı kavşağında G.K'nin kullandığı 42 AUV 571 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan A.A. ve oğlu A.A. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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