Konya'da kar etkili oluyor
Konya'da kent merkezi ile ilçelerde kar devam ediyor.
Konya'da kent merkezi ile ilçelerde kar devam ediyor.
Gece saatlerinde kent merkezinde etkisini gösteren kar, yüksek kesimlerde 10 santimetre kalınlığa ulaştı.
Beyşehir, Derebucak, Derbent, Bozkır, Çumra, Seydişehir, Sarayönü, Kadınhanı ve Altınekin'de de kar etkili oluyor.
İl genelinde kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan yol bulunmuyor.
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