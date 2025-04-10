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        Konya'da kar etkili oluyor

        Konya'da kent merkezi ile ilçelerde kar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 00:30 Güncelleme: 10.04.2025 - 00:39
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        Konya'da kar etkili oluyor
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        Konya'da kent merkezi ile ilçelerde kar devam ediyor.

        Gece saatlerinde kent merkezinde etkisini gösteren kar, yüksek kesimlerde 10 santimetre kalınlığa ulaştı.

        Beyşehir, Derebucak, Derbent, Bozkır, Çumra, Seydişehir, Sarayönü, Kadınhanı ve Altınekin'de de kar etkili oluyor.

        İl genelinde kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan yol bulunmuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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