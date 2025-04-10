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        Türk mühendislerce üretilen "kendi yürür ilaçlama makinesi" tarım fuarının gözdesi oldu

        SAVAŞ GÜLER - Konya'da tarım makineleri imal eden bir şirket tarafından üretilen "kendi yürür ilaçlama makinesi", 21. Konya Tarım Fuarı'nda yerli ve yabancı yatırımcıların beğenisini kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 11:20 Güncelleme: 10.04.2025 - 11:20
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        Türk mühendislerce üretilen "kendi yürür ilaçlama makinesi" tarım fuarının gözdesi oldu
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        SAVAŞ GÜLER - Konya'da tarım makineleri imal eden bir şirket tarafından üretilen "kendi yürür ilaçlama makinesi", 21. Konya Tarım Fuarı'nda yerli ve yabancı yatırımcıların beğenisini kazandı.

        Tarım, tarımsal mekanizasyon ve tarla teknolojileri alanında Türkiye'deki en önemli fuar olan Konya Tarım Fuarı'nda görücüye çıkan ilaçlama makinesi, traktör gibi harici bir araca ihtiyaç duymadan çalışabilme özelliğine sahip.

        GPS destekli otomatik kontrol sistemleri sayesinde ilaçlama miktarı ve alanını hassas bir şekilde ayarlanan makine, gereksiz ilaç kullanımını önleyerek, üründe ilaç kalıntısı ihtimalini azaltıyor.

        Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) desteğiyle Türk mühendisler tarafından üretilen ilaçlama makinesiyle bu alanda ithalatın da önüne geçilmesi hedefleniyor.

        Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şenol Önal, AA muhabirine, tarım makineleri alanında 50 yıldır üretim yaptıklarını söyledi.

        İlaçlama makinesinin, KOSGEB desteğiyle üretildiğini ifade eden Önal, "Bu araç Türkiye'de ilk defa şirketimiz tarafından üretildi. Ülkemizde tarım makineleri ithalatında en önemli payı 120 beygir üzeri traktörler, biçerdöverler ve kendi yürür tarım makineleri alıyor. Bunu ülkemizde üreterek, ithalatın önüne geçilmesini beklemekteyiz." dedi.

        Önal, makinenin sadece ithalatın önüne geçmekle kalmayıp ihracata da katkı sağlayacağını belirtti.

        Makinenin üzerinde yapılabilen bazı değişikliklerle, mineral gübre atma makinesine da dönüştürülebildiğini aktaran Önal, "Çiftçinin aynı anda birden fazla iş yapması gerekebiliyor. Dolayısıyla ikinci bir traktöre de ihtiyaç duyabiliyor. Bu makineyle traktöre ihtiyaç duymayacak. Makine yüzde 30 eğimde, 28 metre alan genişliğinde çalışıyor ve hızlı bir şekilde ilaçlama yapıyor. İlerleyen dönemde daha da geliştirilecek programla tarım alanında yabancı otu da tanıyabilecek." diye konuştu.

        - "Kendi imkanlarımızla bu üretimi yapabilmek çok kıymetli"

        Tarım sektörünün, ilaçlama makinesine ilgisinin yüksek olduğunu vurgulayan Önal, şunları kaydetti:

        "Çeşitli Afrika ülkelerinden ve Kazakistan'dan heyetler gelerek makine hakkında bilgiler aldı. Burada bizleri ziyaret eden yurt dışı alım heyetlerini önemli görüyoruz. Ülkemizde ve dünyada, tarımsal alanda çalışanların yaş ortalaması 60'a yaklaştı. Dolayısıyla zamanında, doğru dozajda ve hızlı ilaçlama yapabilmek önemli bir hale geldi. Kendi imkanlarımızla bu üretimin yapılabiliyor olması çok kıymetli."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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