Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kentte şüphe üzerine durdurduğu bir aracın bagajında 3 kavanozun içerisinde 260 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Ekipler, araçtaki A.D. ile İ.A'yı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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