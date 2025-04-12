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        Selçuk Üniversitesinden sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalara ilişkin açıklama:

        Selçuk Üniversitesi (SÜ), üniversitenin tıp fakültesi hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 00:48 Güncelleme: 12.04.2025 - 00:48
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        Selçuk Üniversitesinden sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalara ilişkin açıklama:
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        Selçuk Üniversitesi (SÜ), üniversitenin tıp fakültesi hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda yer alan ve üniversitemiz tıp fakültesi hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatılmış olup, iddiaya konu personeller görevden uzaklaştırılmıştır."

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