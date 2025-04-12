Selçuk Üniversitesinden sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalara ilişkin açıklama:

Selçuk Üniversitesi (SÜ), üniversitenin tıp fakültesi hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda yer alan ve üniversitemiz tıp fakültesi hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatılmış olup, iddiaya konu personeller görevden uzaklaştırılmıştır."