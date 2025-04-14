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        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Konya'da, "Bir Meslek Hafızlık İle Taçlanırsa" programına katıldı

        Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehaneler tarafından "Bir Meslek Hafızlık İle Taçlanırsa" başlıklı söyleşi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 11:31 Güncelleme: 14.04.2025 - 11:41
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        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Konya'da, "Bir Meslek Hafızlık İle Taçlanırsa" programına katıldı
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        Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehaneler tarafından "Bir Meslek Hafızlık İle Taçlanırsa" başlıklı söyleşi düzenlendi.

        Konya Valisi İbrahim Akın, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen söyleşide, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Bilgehaneler çatısı altında 2017'den bu yana sürdürdüğü hafızlık hazırlık programının öğrencilere istikamet çizen takdire şayan bir büyüme ve olgunlaşma hali olduğunu söyledi.

        Bu kıymetli birikimin "Bir Meslek Hafızlık İle Taçlanırsa" programı serisiyle artık daha görünür olduğunu vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

        "Bilgehaneler, Konya'mızın eğitimde ve manevi kalkınmada öncüsü olmuş kurumlar olarak yerel yönetimlerin eğitime katkısının da en güzel örneğidir. Hafızlık bir çocuğun kalbinde Kur'an'ın sesini büyütmesi, her ayeti sevgiyle yeşerttiği bir gönül bahçesidir. Çocuk yaşta Kur'an'la hemhal olmuş bir yüreğin, mesleğinde, hayatında, insanlık yolculuğunda nasıl farklılaştığını biliyoruz. Bu toprakların hamurunda hep şu inanç olmuştur, 'İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir'. Konya Büyükşehir Belediyemizin ve hayırda yarışan bütün kurumlarımızın omuz omuza verdiği bu hizmet modeli aslında Anadolu irfanının en güzel örneğidir. Kur'an ile büyüyen bir neslin varlığı hem milletimizin hem de insanlığın umududur."

        Diyanet İşleri Başkanlığınca 9 Mayıs 2024'te Erzincan'da düzenlenen "Hafız Kal Yarışması"nın Türkiye finalinde 15 cüz kategorisinde birinci olan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Bilgehanelerde hafızlık eğitimi alan öğrencilerin çok şanslı olduğunu, örgün eğitimleriyle birlikte hafızlık eğitimini de sürdürebildiklerini söyledi.

        Öğrencilik yıllarından itibaren 42 yıldır kesintisiz bir şekilde günde mutlaka en az 1 saat hafızlık için çalıştığını ifade eden Çiftçi, şöyle konuştu:

        "Kendime göre bir çizelge oluşturdum. Çalıştığım zamanlarda hangi cüzü okuduysam çizelgeyi işaretliyorum. Çizelgeye başladıktan sonra 2009'dan bu yana o çizelgeler kalın bir defter oldu. Onları da muhafaza ediyorum. Belki genç kardeşlerimize de bir örnek olabilir, onlar da yapabilirler. Her gün çalışma, her gün Kur'an okuma beni disipline etme konusunda çok etkili oldu. Hala devam ediyorum. Valiliğe başladıktan sonra yoğunluktan dolayı sabahları çalışıyorum. Hafızlık sistemli ve düzenli bir şekilde çalışmaya alıştırıyor. Genç yaşlarda her gün 1-2 sayfa ezber yapan birinin beyni açılıyor ve kapasitesi artıyor. Başkalarının yapamadığı bir şeyi siz çok rahatlıkla yapıyorsunuz. Başkalarının saatlerce uğraştığı, ezberlemek için büyük bir çaba sarf edeceği konuları siz büyük bir rahatlıkla yapabilirsiniz."

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da temel amaçlarının vatanını, milletini seven, dinine bağlı, ailesine faydalı, memleket sevdalısı bir nesil yetiştirmek olduğunu vurgulayarak, Müslümanların güçlü olması gerektiğini söyledi.

        Söyleşinin ardından Bilgehanelerde eğitim gören ve mezun olan 25 öğrenciye hediyeleri verildi.

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        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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