Konya'da 24 ülkeden genç "Geleneksel Sanat Kursları"nda sanat öğreniyor

Karatay Belediyesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Geleneksel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde düzenlenen "Geleneksel Sanat Kursları"na 150 öğrenci katılıyor.

Kamerun, Nijer, Senegal, Moritanya, Fas, Cezayir, Mısır, Çad, Afganistan, Pakistan, Hindistan, Moğolistan, Sırbistan, Özbekistan, Kırgızistan, Yemen, Malezya, Lübnan, Keşmir, Nepal, Suriye, Filistin, İran, Bosna Hersek gibi ülkelerden gelen öğrenciler, hüsn-i hat, tezhip, minyatür, kalemişi ve ebru gibi geleneksel sanatları alanında uzman eğitmenler eşliğinde hem teorik hem de uygulamalı olarak öğreniyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, kurslardaki incelemelerinde, geleneksel sanatların, kültürel mirasın önemli unsurlarından biri olduğunu söyledi.

Eserlerin her birinin büyük bir emeğin ürünü olduğunu belirten Kılca, "Konya medeniyetimizin köklerini taşıyan bir şehir. Farklı coğrafyalardan gelen öğrencilerimizle geleneksel sanatlarımızı buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu değerleri uluslararası öğrencilerle buluşturmak ve onlara kültürümüzü yakından tanıtma fırsatı sunmak bizim için oldukça anlamlı. Karatay Belediyesi olarak sanatı ve kültürü desteklemeye, gençlerimize bu alanda fırsatlar sunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.