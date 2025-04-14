Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da 24 ülkeden genç "Geleneksel Sanat Kursları"nda sanat öğreniyor

        Karatay Belediyesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Geleneksel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde düzenlenen "Geleneksel Sanat Kursları"na 150 öğrenci katılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 12:54 Güncelleme: 14.04.2025 - 12:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da 24 ülkeden genç "Geleneksel Sanat Kursları"nda sanat öğreniyor
        ABONE OL

        Karatay Belediyesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Geleneksel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde düzenlenen "Geleneksel Sanat Kursları"na 150 öğrenci katılıyor.

        Kamerun, Nijer, Senegal, Moritanya, Fas, Cezayir, Mısır, Çad, Afganistan, Pakistan, Hindistan, Moğolistan, Sırbistan, Özbekistan, Kırgızistan, Yemen, Malezya, Lübnan, Keşmir, Nepal, Suriye, Filistin, İran, Bosna Hersek gibi ülkelerden gelen öğrenciler, hüsn-i hat, tezhip, minyatür, kalemişi ve ebru gibi geleneksel sanatları alanında uzman eğitmenler eşliğinde hem teorik hem de uygulamalı olarak öğreniyor.

        Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, kurslardaki incelemelerinde, geleneksel sanatların, kültürel mirasın önemli unsurlarından biri olduğunu söyledi.

        Eserlerin her birinin büyük bir emeğin ürünü olduğunu belirten Kılca, "Konya medeniyetimizin köklerini taşıyan bir şehir. Farklı coğrafyalardan gelen öğrencilerimizle geleneksel sanatlarımızı buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu değerleri uluslararası öğrencilerle buluşturmak ve onlara kültürümüzü yakından tanıtma fırsatı sunmak bizim için oldukça anlamlı. Karatay Belediyesi olarak sanatı ve kültürü desteklemeye, gençlerimize bu alanda fırsatlar sunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'da diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'da diplomasi trafiği
        Villaya el bombası atmışlardı! 'Haraç ver' furyası!
        Villaya el bombası atmışlardı! 'Haraç ver' furyası!
        Sokakta Hatice'nin boğazını kesmişti! İşte caninin gerekçesi!
        Sokakta Hatice'nin boğazını kesmişti! İşte caninin gerekçesi!
        Zelenskiy Trump'ı Kiev'e davet etti
        Zelenskiy Trump'ı Kiev'e davet etti
        "Evde vefat" iddiasından kardeş vahşeti çıktı!
        "Evde vefat" iddiasından kardeş vahşeti çıktı!
        Kripto paralarda OM şoku
        Kripto paralarda OM şoku
        Hayatının baharında... Tünelde ölüm!
        Hayatının baharında... Tünelde ölüm!
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        Cem'in göç bilançosu
        Cem'in göç bilançosu
        Kiracı, iş yeri sahibi kavgası cinayetle bitti!
        Kiracı, iş yeri sahibi kavgası cinayetle bitti!
        Bir çocukları vardı... Kocasını kalbinden bıçakladı!
        Bir çocukları vardı... Kocasını kalbinden bıçakladı!
        Kahreden kaza... Karı koca can verdi!
        Kahreden kaza... Karı koca can verdi!
        Ezhel'in bağışı iade edildi
        Ezhel'in bağışı iade edildi
        Boykot haftasında kartlı harcamalarda ne yaşandı?
        Boykot haftasında kartlı harcamalarda ne yaşandı?
        Tepki yağdı
        Tepki yağdı
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        İçim Süt'ten yenilenebilir enerji hamlesi
        İçim Süt'ten yenilenebilir enerji hamlesi

        Benzer Haberler

        Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı, 13 Mayıs'ta açılacak
        Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı, 13 Mayıs'ta açılacak
        Konya'da sondaj çalışması sırasında yaşanan kazada bir kişi öldü
        Konya'da sondaj çalışması sırasında yaşanan kazada bir kişi öldü
        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Konya'da, "Bir Meslek Hafızlık İle Taçlanırsa...
        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Konya'da, "Bir Meslek Hafızlık İle Taçlanırsa...
        9 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı
        9 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı
        Kuveyt Türk 110 bini aşkın çiftçi müşterisiyle tarım sektörüne katkı sağlıy...
        Kuveyt Türk 110 bini aşkın çiftçi müşterisiyle tarım sektörüne katkı sağlıy...
        Konya merkezli FETÖ operasyonunda 20 şüpheli yakalandı
        Konya merkezli FETÖ operasyonunda 20 şüpheli yakalandı