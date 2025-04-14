Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı, 13 Mayıs'ta açılacak

Konya Sanayi Odası öncülüğünde 13-14 Mayıs'ta Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı (MEİF'25) düzenlenecek.

Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, yaptığı yazılı açıklamada, fuarın, Konya sanayisi ile meslek lisesi öğrencileri ve mezunları arasında istihdam köprüsü olacağını belirtti.

Konya sanayisinin öncelikli sorunlarının başında insan kaynağının geldiğini ifade eden Büyükeğen, şunları kaydetti:

"Konya Sanayi Odası ve Konya Organize Sanayi Bölgesi olarak bu sorunun çözümü için mesleki eğitim odaklı çalışmalarımıza, yatırımlarımıza ve çözüm odaklı sektörel projelerimize aralıksız devam ediyoruz. Mesleki Eğitim İstihdam Fuarımız da bu çalışmalarımızdan biri. Geçtiğimiz yıl paydaş kurumlarımızla birlikte ilkini düzenlediğimiz fuarımız, hem Konya iş dünyamız hem de meslek lisesi öğrencilerimiz için son derece verimli geçti. Fuarı ziyaret eden 4 bin 332 meslek lisesi öğrencisi ve mezunumuz, stant açan 90 sanayi işletmemiz, kurum ve kuruluşumuzla 7 bin 549 iş görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmelerin büyük çoğunluğu da staj ve istihdama dönüştü. Bu yıl da verimli bir fuar gerçekleştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."