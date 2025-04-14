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        Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı, 13 Mayıs'ta açılacak

        Konya Sanayi Odası öncülüğünde 13-14 Mayıs'ta Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı (MEİF'25) düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 13:05 Güncelleme: 14.04.2025 - 13:05
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        Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı, 13 Mayıs'ta açılacak
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        Konya Sanayi Odası öncülüğünde 13-14 Mayıs'ta Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı (MEİF'25) düzenlenecek.

        Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, yaptığı yazılı açıklamada, fuarın, Konya sanayisi ile meslek lisesi öğrencileri ve mezunları arasında istihdam köprüsü olacağını belirtti.

        Konya sanayisinin öncelikli sorunlarının başında insan kaynağının geldiğini ifade eden Büyükeğen, şunları kaydetti:

        "Konya Sanayi Odası ve Konya Organize Sanayi Bölgesi olarak bu sorunun çözümü için mesleki eğitim odaklı çalışmalarımıza, yatırımlarımıza ve çözüm odaklı sektörel projelerimize aralıksız devam ediyoruz. Mesleki Eğitim İstihdam Fuarımız da bu çalışmalarımızdan biri. Geçtiğimiz yıl paydaş kurumlarımızla birlikte ilkini düzenlediğimiz fuarımız, hem Konya iş dünyamız hem de meslek lisesi öğrencilerimiz için son derece verimli geçti. Fuarı ziyaret eden 4 bin 332 meslek lisesi öğrencisi ve mezunumuz, stant açan 90 sanayi işletmemiz, kurum ve kuruluşumuzla 7 bin 549 iş görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmelerin büyük çoğunluğu da staj ve istihdama dönüştü. Bu yıl da verimli bir fuar gerçekleştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

        Büyekeğen, Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı'nın, Konya istihdam piyasasına yeni bir soluk getirdiğini vurgulayarak, "Sanayicilerimizin ve kurumlarımızın stantlı katılım sağlayacağı bu fuara, meslek lisesi öğrencilerimiz ve mezunlarımız da özgeçmişleriyle katılacaklar. İşletmelerimiz ihtiyaç duydukları nitelikteki insan kaynağına burada erişme fırsatı bulurken, öğrenci ve mezunlarımız da iş hayatına ilk adımlarını atacaklar. 'Burada İş Var, Burada İstihdam Var' mottosuyla gerçekleştireceğimiz bu fuarımıza, tüm sanayicilerimizi ve öğrencilerimizi davet ediyoruz. Hem firmalarımız hem de öğrencilerimiz geleceksende.org.tr adresi üzerinden kayıt yaptırabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

        Konya Sanayi Odası öncülüğünde, Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Konya Organize Sanayi Bölgesi işbirliğinde düzenlenen MEİF'25, 13-14 Mayıs'ta Konya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilecek.

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