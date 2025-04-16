Konya'da AMATEM'in yeni hizmet binası tanıtıldı

Konya'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Erişkin Arındırma Merkezi'nin (AMATEM) basın tanıtım programı gerçekleştirildi.

Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, hizmet binasında yaptığı konuşmada, binanın psikiyatri hastalarına özel planlamış bir hastane olduğunu söyledi.

Türkiye'nin her bölgesinden arandıklarını belirten Koç, "Afyonkarahisar, Karaman, Aksaray gibi illerimizden bize hastalar geliyor. 'Yeriniz var mı? Hastamız yatacak.' diye arıyorlar." dedi.

Koç, hastanenin mayıs ayında hasta kabulüne başlamasının planlandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Binayı kadın erkek olarak simetrik şekilde ayarlandı ve ayırdık. Spor ve ergoterapi dediğimiz müzik, resim, diğer sanatsal faaliyetler, tarım alanları, spor alanları, onların rahat edeceği çok rahat alanlar oluşturuldu. Bunalmadan bu tedaviyi kabullenebilecekleri ortamlar oluşturuldu. Ayrıca alkol bağımlılarımız direkt müdahale edebileceğimiz yoğun bakım alanımız var. Onlar da burada tedaviye kavuşup normal hayatlarına dönmeleri için gerekli ortamı sağladık."