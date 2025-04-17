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        Yazar Nurullah Genç, Karapınar'da okurlarıyla buluştu

        Karapınar Kitap Günleri 2025'in konuk yazarlarından şair ve yazar Nurullah Genç, okurlarıyla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 09:39 Güncelleme: 17.04.2025 - 09:39
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        Yazar Nurullah Genç, Karapınar'da okurlarıyla buluştu
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        Karapınar Kitap Günleri 2025'in konuk yazarlarından şair ve yazar Nurullah Genç, okurlarıyla buluştu.

        Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, Karapınar Kültür Merkezinde düzenlenen programda fuarın büyük bir ilgi gördüğünü belirtti.

        Okuyucuların, yaklaşık 74 yayınevi ve 40'ın üzerinde yazar ile buluşacağını dile getiren Önal, "Pazartesi gününden bu yana yaklaşık 20 bin vatandaşımızı fuarda ağırlamayı planlıyoruz. Amacımız, çocuklarımıza ve gençlerimize dokunmak, onları kitapla buluşturmak. Bugün edebiyat ve sanat alanında önemli bir isim olan Nurullah Genç'i ilçemizde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kitap heyecanımız daim olsun." dedi.

        Söyleşide okuyucularla bir araya gelen Genç de "Kelimenin Esrarı" konusunu gençlerle derinlemesine ele alacaklarını ifade erek, "Ya hayır konuş ya da sus. Güzel konuşmayı unuttuk. Bugün küfürle şakalaşan bir toplum haline geldik. Çocuklar, gençler yanlış kelimelerle büyüyor. Kelimenin gücü vardır. Güzel söz kalpleri yumuşatır, kötü söz kırar." ifadesini kullandı.

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