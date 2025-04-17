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        Seydişehir'de endoskopi ve kolonoskopi işlemleri başladı

        Seydişehir Devlet Hastanesinde endoskopi ve kolonoskopi işlemleri yapılmaya başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 10:40 Güncelleme: 17.04.2025 - 10:40
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        Seydişehir'de endoskopi ve kolonoskopi işlemleri başladı
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        Seydişehir Devlet Hastanesinde endoskopi ve kolonoskopi işlemleri yapılmaya başlandı.

        Seydişehir Devlet Hastanesi Başhekimi Havva Turaç Cingöz, Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ahmet Dal'ın, endoskopi ve kolonoskopi işlemlerine başladığını ve başarı ile gerçekleştirdiğini belirtti.

        Cingöz, "Şuan hastalarımız artık başka hastanelere gitmesine gerek kalmadan endoskopik ve kolonoskopik tedavilerini burada gerçekleştirebilecek. Genel Cerrahi Uzmanımız Dr. Ahmet Dal'a ve personelimize titiz çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, tedavi sürecindeki hastalarımıza da acil şifalar diliyorum." dedi.

        Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ahmet Dal tarafından gerçekleştirilen uygulama ile gastrit, reflü, ülser gibi hastalıklarda endoskopi ile kolonoskopik inceleme ile de kalın barsak hastalıkları teşhis edilerek tedavileri yapılıyor.

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