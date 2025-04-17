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        Hacı adaylarına seminer

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde hacca gidecek vatandaşlara hac semineri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 16:09 Güncelleme: 17.04.2025 - 16:27
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        Hacı adaylarına seminer
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde hacca gidecek vatandaşlara hac semineri düzenlendi.

        Diyanet İşleri Başkanlığı ve seyahat acentalarından kayıt yaptıran 110 hacı adayına Seydişehir Müftülüğü toplantı salonunda hac menasiki ve diğer konularda bilgilendirmeler yapıldı.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Seydişehir hacı adaylarının kafile başkanlığını yapacak olan Meram Müftüsü Zekeriye Koçak hacı adaylarına bilgi verdi.

        Seydişehir Müftüsü Adem Bebek, hac öncesi hazırlıklar ve genel olarak hac ibadeti konusunda, ilçe vaizi Ali Koçak ise haccın manevi kazanımları ile ilgili bilgiler verdi.

        Kadın Hacı adaylarına ise Kur'an Kursu öğreticisi ve irşat görevlisi Zeynep Bebek ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından hacda sağlık konusu anlatıldı.

        Seminer sonunda hacı adaylarına Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan hac ve umre materyalleri teslim edildi.

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