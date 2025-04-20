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        Konya'da maç sonrası çıkan kavgada bir futbolcu ile antrenör yaralandı

        Konya'da amatör küme takımlarından Konya Yolspor ve Üzümlüspor arasındaki müsabakanın ardından sahada çıkan kavgada bir futbolcu ile antrenör yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 17:52 Güncelleme: 20.04.2025 - 17:52
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        Konya'da maç sonrası çıkan kavgada bir futbolcu ile antrenör yaralandı
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        Konya'da amatör küme takımlarından Konya Yolspor ve Üzümlüspor arasındaki müsabakanın ardından sahada çıkan kavgada bir futbolcu ile antrenör yaralandı.

        Mehmet Oktut Tesisleri’nde oynanan maçta Konya Yolspor, Üzümlüspor'u 2-1 mağlup etti.

        Maç sonrası sahada futbolcular ve teknik ekip arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

        Kavgada Konya Yolspor'un bir antrenörü ile Üzümlüsporlu bir futbolcu yaralandı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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