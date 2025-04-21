Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Beyşehir Gölünde yat turu sezonu açıldı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde ilkbahar mevsiminin gelmesi ve hava sıcaklıklarının artması ile yat turu sezonu da açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 15:24 Güncelleme: 21.04.2025 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyşehir Gölünde yat turu sezonu açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde ilkbahar mevsiminin gelmesi ve hava sıcaklıklarının artması ile yat turu sezonu da açıldı.

        Beyşehir kent merkezinde göl kıyısında faaliyet gösteren tekneler, göl turlarına başladı.

        Yat işletmecisi Ahmet Bülbül, Beyşehir Gölü'nün son yıllarda yat turizminde önemli bir merkez haline geldiğini belirterek, sezonu havaların ısınması ile birlikte açtıklarını belirtti.

        Bülbül, herkesi göl üzerinde düzenledikleri tekne turlarına katılmaya davet ederken, bu yıl yat turizminde en önemli sıkıntılarının Beyşehir Gölünün kış mevsimindeki yetersiz yağışlar dolayısıyla su seviyesinin çok düşük ölçülerde kalması olduğuna dikkat çekti.

        Öte yandan, havaların ısınmasıyla birlikte göl kıyısındaki parklarda da hareketlilik artarken, yatların yanı sıra deniz bisikletleri de mesaisine başladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TÜRKSAT 6A göreve başladı
        TÜRKSAT 6A göreve başladı
        Arkadaşını öldüren Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Arkadaşını öldüren Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Hamile genç kadın öldürülmüş olarak bulundu!
        Hamile genç kadın öldürülmüş olarak bulundu!
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        Eski eşi Pınar'ı yakarak katletmişti! Katil öldü dava düştü!
        Eski eşi Pınar'ı yakarak katletmişti! Katil öldü dava düştü!
        Bünyamin 13 yaşındaydı... Oyun oynamaya çıktı... Çok büyük acı!
        Bünyamin 13 yaşındaydı... Oyun oynamaya çıktı... Çok büyük acı!
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Dışarıdan gelenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Artvin'de altı cami üstü yol
        Dışarıdan gelenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Artvin'de altı cami üstü yol
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Doktor olan sürücü tutuklandı! Genç çift birlikte öldü!
        Doktor olan sürücü tutuklandı! Genç çift birlikte öldü!
        Şampiyonluğun ipleri Kadıköy'de koptu!
        Şampiyonluğun ipleri Kadıköy'de koptu!
        "Modası geçmiş bir Mourinho"
        "Modası geçmiş bir Mourinho"
        'Sapkın parti' davasında 2 sanığa beraat!
        'Sapkın parti' davasında 2 sanığa beraat!
        Kırmızı alarm verildi
        Kırmızı alarm verildi
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Şampiyonluk yarışı borsaya da yansıdı
        Şampiyonluk yarışı borsaya da yansıdı

        Benzer Haberler

        TSPB'nin "Reel Sektör Şirketleri İçin Kur Riski Yönetimi ve Korunma" panell...
        TSPB'nin "Reel Sektör Şirketleri İçin Kur Riski Yönetimi ve Korunma" panell...
        Beyşehir Kitap Günleri etkinliği başladı
        Beyşehir Kitap Günleri etkinliği başladı
        Fransız bisiklet tutkunu çift, Beyşehir'de mola verdi
        Fransız bisiklet tutkunu çift, Beyşehir'de mola verdi
        Konya'da Anadolu Mektebi Mavera Okumaları Rasim Özdenören etkinliği düzenle...
        Konya'da Anadolu Mektebi Mavera Okumaları Rasim Özdenören etkinliği düzenle...
        Konya'da Savunma Sanayi Zirvesi başladı
        Konya'da Savunma Sanayi Zirvesi başladı
        SÜ'de Türk Yıldızları Fotoğraf Sergisi açıldı
        SÜ'de Türk Yıldızları Fotoğraf Sergisi açıldı