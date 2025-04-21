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        Konya'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde hayvan pazarında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 16:34 Güncelleme: 21.04.2025 - 16:34
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        Konya'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde hayvan pazarında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

        İçerişehir Mahallesi’ndeki hayvan pazarında henüz bilinmeyen bir nedenle bıçaklı kavga yaşandı.

        İhbar üzerine hayvan pazarına polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bıçakla yaralanan 59 yaşındaki Mevlüt Ç, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekipleri kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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