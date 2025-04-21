Konya'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde hayvan pazarında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde hayvan pazarında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.
İçerişehir Mahallesi’ndeki hayvan pazarında henüz bilinmeyen bir nedenle bıçaklı kavga yaşandı.
İhbar üzerine hayvan pazarına polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bıçakla yaralanan 59 yaşındaki Mevlüt Ç, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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