Galatasaray kafilesi, Konya'ya geldi
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maç için Konya'ya geldi.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maç için Konya'ya geldi.
Özel uçakla Konya Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, taraftarı coşkulu bir şekilde karşıladı.
Teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular, taraftarları selamladı.
Galatasaray kafilesi, geniş güvenlik önlemleri altında otobüsle kamp yapacağı otele hareket etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.