Karapınar'da halı saha turnuvası yapıldı

Belediye Başkanı İbrahim Önal, "Bu tür organizasyonlar hem öğrencilerimizin sporla iç içe olmasını sağlıyor hem de okullar arası dayanışmayı artırıyor. Turnuvaya katılan okullarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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