Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir
Hakemler: Ali Yılmaz, Bersan Duran, Bilal Gölen
TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Boranijasevic, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Ndao, Oğulcan Ülgün, Yusuf Erdoğan, Kramer
Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Frankowski, Mertens, Yunus Akgün, Osimhen
Goller: Dk. 25 Osimhen, Dk. 41 Torreira (Galatasaray)
Sarı kart: Dk. 37 Sanchez (Galatasaray)
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