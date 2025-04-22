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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 21:37 Güncelleme: 22.04.2025 - 21:37
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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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        Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir

        Hakemler: Ali Yılmaz, Bersan Duran, Bilal Gölen

        TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Boranijasevic, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Ndao, Oğulcan Ülgün, Yusuf Erdoğan, Kramer

        Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Frankowski, Mertens, Yunus Akgün, Osimhen

        Goller: Dk. 25 Osimhen, Dk. 41 Torreira (Galatasaray)

        Sarı kart: Dk. 37 Sanchez (Galatasaray)

        KONYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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