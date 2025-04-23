Konya'da silahlı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı

Kavgaya dönüşen olayda 5 kişi silah ve bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çomaklı Mahallesi'nde bir mermer atölyesinde, çalışanlar arasında iddiaya göre, alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Konya'nın Meram ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

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