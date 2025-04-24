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        Konya Büyükşehir Belediyesinin mobil hizmet araçları İstanbul'da ihtiyaçları karşılıyor

        Konya Büyükşehir Belediyesinin, İstanbul'da yaşanan depremlerin ardından gönderdiği mobil mutfak ve mobil ekmek fırını ihtiyaç duyanlara hizmet veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 15:35 Güncelleme: 24.04.2025 - 15:54
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        Konya Büyükşehir Belediyesinin mobil hizmet araçları İstanbul'da ihtiyaçları karşılıyor
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        Konya Büyükşehir Belediyesinin, İstanbul'da yaşanan depremlerin ardından gönderdiği mobil mutfak ve mobil ekmek fırını ihtiyaç duyanlara hizmet veriyor.

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, depremin ardından vatandaşların yaşadığı zorlu sürece destek olmak amacıyla zaman kaybetmeden harekete geçtiklerini bildirdi.

        İstanbul'da geceyi sokakta ve parklarda geçirmek zorunda kalan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamayı amaçladıklarını belirten Altay, "Mobil mutfak ve mobil ekmek fırınımız Zeytinburnu ve Silivri'de hizmet vermeye başladı. Çamaşırhane, yatakhane ve mobil duş gibi destek araçlarımız ise AFAD bünyesinde hazır bekliyor. Dayanışmanın ve yardımlaşmanın şehri Konya olarak İstanbul'da vatandaşlarımızın yanındayız. Tüm İstanbullulara bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

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