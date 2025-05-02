Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan "CHP konvoyuna silahlı saldırı yapıldığı" iddiasına ilişkin açıklama:

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "CHP konvoyuna silahlı saldırı yapıldığı" iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Altay, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, bazı sosyal medya hesapları, televizyon kanalları ve CHP kaynakları tarafından Konya üzerinden bir algı yürütüldüğünü belirtti.

Konya'da, "CHP konvoyuna silahlı saldırı yapıldığı" haberlerinin yalan olduğunu vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Doğrusu şudur; Çumra'da 22 yaşında CHP'li bir genç, seçim otobüsünü görünce heyecandan kurusıkı tabanca ile ateş ettiğini ifade etmiş, zanlı emniyet ekiplerince yakalanmıştır. Konya'nın birlik beraberliğine göz dikenleri uyarıyorum. Bu şehirden size ekmek çıkmaz."