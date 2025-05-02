Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan "CHP konvoyuna silahlı saldırı yapıldığı" iddiasına ilişkin açıklama:

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "CHP konvoyuna silahlı saldırı yapıldığı" iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 00:27 Güncelleme: 02.05.2025 - 00:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan "CHP konvoyuna silahlı saldırı yapıldığı" iddiasına ilişkin açıklama:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "CHP konvoyuna silahlı saldırı yapıldığı" iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

        Altay, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, bazı sosyal medya hesapları, televizyon kanalları ve CHP kaynakları tarafından Konya üzerinden bir algı yürütüldüğünü belirtti.

        Konya'da, "CHP konvoyuna silahlı saldırı yapıldığı" haberlerinin yalan olduğunu vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

        "Doğrusu şudur; Çumra'da 22 yaşında CHP'li bir genç, seçim otobüsünü görünce heyecandan kurusıkı tabanca ile ateş ettiğini ifade etmiş, zanlı emniyet ekiplerince yakalanmıştır. Konya'nın birlik beraberliğine göz dikenleri uyarıyorum. Bu şehirden size ekmek çıkmaz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        19 bin sözleşmeli personel alınacak
        19 bin sözleşmeli personel alınacak
        Manchester United ve Tottenham avantajı kaptı!
        Manchester United ve Tottenham avantajı kaptı!
        Mihail Podolyak: Anlaşma yeni silah sevkiyatını garanti ediyor
        Mihail Podolyak: Anlaşma yeni silah sevkiyatını garanti ediyor
        Fransa: ABD çok taraflılığı terk ederse bir başkası boşluğu doldurur
        Fransa: ABD çok taraflılığı terk ederse bir başkası boşluğu doldurur
        Bolu yangının çıkış anı kamerada
        Bolu yangının çıkış anı kamerada
        ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz görevinden ayrılıyor
        ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz görevinden ayrılıyor
        Mert Nobre'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Mert Nobre'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Araçla sulama kanalına uçtu, yardımları reddetti
        Araçla sulama kanalına uçtu, yardımları reddetti
        Fenerbahçe'den Pellegrini'ye kanca!
        Fenerbahçe'den Pellegrini'ye kanca!
        Kırıkkale'yi ve Ankara'yı sağanak vurdu
        Kırıkkale'yi ve Ankara'yı sağanak vurdu
        Yunus Akgün tehlikesi!
        Yunus Akgün tehlikesi!
        Fenerbahçe'den Wilfred Ndidi hamlesi!
        Fenerbahçe'den Wilfred Ndidi hamlesi!
        İsrail'de büyük yangın!
        İsrail'de büyük yangın!
        'Anneannesinin icadı'nı satabilmek için 5 dil öğrendi!
        'Anneannesinin icadı'nı satabilmek için 5 dil öğrendi!
        Mattia Ahmet cinayetinde 2 çocuk için gözaltı kararı!
        Mattia Ahmet cinayetinde 2 çocuk için gözaltı kararı!
        40 yıl sonra doktor oldu
        40 yıl sonra doktor oldu
        Gizemli kadın Fransız çıktı
        Gizemli kadın Fransız çıktı
        Genç kadın sevgilisini öldürmekten tutuklandı!
        Genç kadın sevgilisini öldürmekten tutuklandı!
        Gergin gece
        Gergin gece
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        "İlişkimiz gayet yolunda"

        Benzer Haberler

        CHP aracı geçerken, silahla havaya ateş edildi iddiası: 2 gözaltı (3)
        CHP aracı geçerken, silahla havaya ateş edildi iddiası: 2 gözaltı (3)
        Konya'da "CHP aracına silahlı saldırı yapıldığı" iddiası
        Konya'da "CHP aracına silahlı saldırı yapıldığı" iddiası
        CHP aracı geçerken, silahla havaya ateş edildi iddiası: 2 gözaltı (2)
        CHP aracı geçerken, silahla havaya ateş edildi iddiası: 2 gözaltı (2)
        Konya Valiliğinden "CHP konvoyuna silahlı saldırı yapıldığı" iddiasına iliş...
        Konya Valiliğinden "CHP konvoyuna silahlı saldırı yapıldığı" iddiasına iliş...
        CHP aracı geçerken, silahla havaya ateş edildi iddiası: 1 gözaltı
        CHP aracı geçerken, silahla havaya ateş edildi iddiası: 1 gözaltı
        Konya'da TSE Sektör Buluşmaları Toplantısı düzenlendi
        Konya'da TSE Sektör Buluşmaları Toplantısı düzenlendi