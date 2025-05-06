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        Konya'da doğal gaz kaynaklı patlama olan binada yaralanan 10 kişi taburcu edildi

        Konya'nın Karatay ilçesinde bir binada meydana gelen patlamada yaralanan 10 kişinin tedavisi tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 12:43 Güncelleme: 06.05.2025 - 12:43
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        Konya'da doğal gaz kaynaklı patlama olan binada yaralanan 10 kişi taburcu edildi
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        Konya'nın Karatay ilçesinde bir binada meydana gelen patlamada yaralanan 10 kişinin tedavisi tamamlandı.

        Gazi Osmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesi'nde dün 4 katlı binanın 3. katında meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamada yaralanan 12 kişiden 1'i dün, 10'u da bugün tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Ağır yaralı olan bir kişinin tedavisi ise Konya Şehir Hastanesinde devam ediyor.

        Binada yapılan ilk incelemede, patlamanın yaşandığı 3. kattaki dairede doğal gaz borusunun kesik olduğu, patlamanın bu nedenle meydana geldiği tespit edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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