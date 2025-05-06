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        Seydişehir'de hafızlar belgelerini aldı

        Seydişehir ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayanlar, hafızlık belgelerini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 15:53 Güncelleme: 06.05.2025 - 15:53
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        Seydişehir'de hafızlar belgelerini aldı
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        Seydişehir ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayanlar, hafızlık belgelerini aldı.

        İlçe Müftülüğünde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu.

        Törende eğitimini tamamlayan 8 hafıza belgeleri teslim edildi.

        İlçe Müftüsü Adem Bebek, hafızları, ailelerini ve yetiştiren hocalarını tebrik ederek, bundan sonraki süreçte hafızlığın muhafazası ve ahlakına uygun yaşamanın gerektiğini belirtti.

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