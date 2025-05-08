Konya'da hava ambulansı kalp krizi geçiren hasta için havalandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, hava ambulansıyla hastaneye ulaştırıldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, hava ambulansıyla hastaneye ulaştırıldı.
Ortakaraören Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan kadın, yakınları tarafından hastaneye götürülürken durumu daha da ağırlaşınca 112 Sağlık ekiplerinden yardım istendi.
Hastayı alan ekipler, durumu Seydişehir Devlet Hastanesi ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, ilk müdahalenin ardından hava ambulansıyla kent merkezindeki başka hastaneye sevk edildi.
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