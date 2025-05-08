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        Konya'da hava ambulansı kalp krizi geçiren hasta için havalandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, hava ambulansıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 16:05 Güncelleme: 08.05.2025 - 16:05
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        Konya'da hava ambulansı kalp krizi geçiren hasta için havalandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, hava ambulansıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Ortakaraören Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan kadın, yakınları tarafından hastaneye götürülürken durumu daha da ağırlaşınca 112 Sağlık ekiplerinden yardım istendi.

        Hastayı alan ekipler, durumu Seydişehir Devlet Hastanesi ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

        Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, ilk müdahalenin ardından hava ambulansıyla kent merkezindeki başka hastaneye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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