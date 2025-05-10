Konya merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü tutuklandı

Hesap hareketleri üzerinden incelemeler yapan polis ekipleri, 89 milyon 250 bin liralık dolandırıcılığa karıştıkları tespit edilenlere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 6 olayda 1 milyon 335 bin liralık dolandırıcılık yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

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