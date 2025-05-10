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        Konya merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü tutuklandı

        Konya merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 13'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 14:46 Güncelleme: 10.05.2025 - 14:46
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        Konya merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü tutuklandı
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        Konya merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 13'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 6 olayda 1 milyon 335 bin liralık dolandırıcılık yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Hesap hareketleri üzerinden incelemeler yapan polis ekipleri, 89 milyon 250 bin liralık dolandırıcılığa karıştıkları tespit edilenlere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

        Adana, Antalya, Aksaray, Bursa, Edirne, Hakkari, İstanbul, Karabük, Mersin ve Samsun'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 16 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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