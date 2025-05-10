Konya'da talasemi hastaları etkinlikte buluştu

Mevlana Talasemi Hastaları ve Aileleri Yardımlaşma Dernek Başkanı Mustafa Dolu, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Hastalığın tedavisinin mümkün olduğunu aktaran Kılca, "Hastalık düzenli olarak takip edilmesi gerekiyor. Zor bir süreç. Hastalara ve yakınlarına acil şifalar diliyorum."ifadesini kullandı.

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