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        Konya'da talasemi hastaları etkinlikte buluştu

        Konya'da talasemi hastaları, etkinlikte bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 15:04 Güncelleme: 10.05.2025 - 15:04
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        Konya'da talasemi hastaları etkinlikte buluştu
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        Konya'da talasemi hastaları, etkinlikte bir araya geldi.

        Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Adalet Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, hastaların kana ihtiyacı olduğunu belirtti.

        Hastalığın tedavisinin mümkün olduğunu aktaran Kılca, "Hastalık düzenli olarak takip edilmesi gerekiyor. Zor bir süreç. Hastalara ve yakınlarına acil şifalar diliyorum."ifadesini kullandı.

        Mevlana Talasemi Hastaları ve Aileleri Yardımlaşma Dernek Başkanı Mustafa Dolu, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

        Etkinlikte, çuval yarışı, halat çekme ve sandalye yarışmaları düzenlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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