Konya'da görme engelliler konser verdi

Konser verecek olanların azimlerine, başarılarına ve cesaretlerine birlikte tanıklık ettiklerini vurgulayan Özcan, "Bugün bu sahnede söylenen her sözcük, cümle, melodi ve kalpten kalbe köprüler kurarak yüreklerimizde yankılanacaktır." diye konuştu.

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