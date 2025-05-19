Arabada sıkışan kediyi kurtaran itfaiye memuru ve araç sahibi o anları anlattı

Konya'da, alışveriş merkezi otoparkında arabanın motor kısmına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı.

Konya'da pazarlamacı Mehmet Yetkin, AA muhabirine, dün alışveriş merkezi otoparkındaki arabasının yanına gittiğinde kaputtan sesler geldiğini fark ettiğini söyledi.

Yetkin, kaputu kaldırdığında sıkışan kedi yavrusunu gördüğünü belirterek, "Küçücük yavru kedi, motorun köşesine sinmiş bir şekilde bekliyordu. Motor çalışınca korkmuş. Sonra ben kaputu açınca motorun arka kısmına kaçtı. Ben de ne yapacağımı düşünüp hemen itfaiye ekiplerini aradım." dedi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı bir şekilde geldiğini dile getiren Yetkin, şunları anlattı:

"Kedi çok küçük ve korkak bir kedi. Alışveriş merkezinin otoparkı da sesli ve gürültülü olduğu için işimizi zorlaştırdı. Hayvan arabanın içinde sürekli yer değiştiriyor. El kadar bir şey. Kediyi çıkarmak için alışveriş merkezinden bir şeyler aldım. Arabanın etrafına süt ve pastırma koyup dışarı çıkmasını sağlamaya çalıştım. Arabayı çalıştırmadım. Alışveriş merkezinden bize 'transpalet 'adında bir cihaz verdiler. Arabayı çalıştırmadan ve hareket ettiremeden farklı bir yere, gürültünün az olduğu yere götürdük. Sonra arka sol tekerde kedinin miyavlama sesini duydum. İtfaiye ekipleriyle yerini tespit ettik."