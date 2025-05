Arabada sıkışan kediyi kurtaran itfaiye memuru ve araç sahibi o anları anlattı

Konya'da, alışveriş merkezi otoparkında arabanın motor kısmına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı.

Konya'da pazarlamacı Mehmet Yetkin, AA muhabirine, dün alışveriş merkezi otoparkındaki arabasının yanına gittiğinde kaputtan sesler geldiğini fark ettiğini söyledi.

Yetkin, kaputu kaldırdığında sıkışan kedi yavrusunu gördüğünü belirterek, "Küçücük yavru kedi, motorun köşesine sinmiş bir şekilde bekliyordu. Motor çalışınca korkmuş. Sonra ben kaputu açınca motorun arka kısmına kaçtı. Ben de ne yapacağımı düşünüp hemen itfaiye ekiplerini aradım." dedi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı bir şekilde geldiğini dile getiren Yetkin, şunları anlattı:

"Kedi çok küçük ve korkak bir kedi. Alışveriş merkezinin otoparkı da sesli ve gürültülü olduğu için işimizi zorlaştırdı. Hayvan arabanın içinde sürekli yer değiştiriyor. El kadar bir şey. Kediyi çıkarmak için alışveriş merkezinden bir şeyler aldım. Arabanın etrafına süt ve pastırma koyup dışarı çıkmasını sağlamaya çalıştım. Arabayı çalıştırmadım. Alışveriş merkezinden bize 'transpalet 'adında bir cihaz verdiler. Arabayı çalıştırmadan ve hareket ettiremeden farklı bir yere, gürültünün az olduğu yere götürdük. Sonra arka sol tekerde kedinin miyavlama sesini duydum. İtfaiye ekipleriyle yerini tespit ettik."

- "Bizim için saatlerin önemi yok"

Kedi yavrusunu kurtaran İtfaiye Çavuşu Gökhan Dündar, ihbar geldiğinde hızlı bir şekilde olay yerine gittiklerini söyledi.

Olay yerindeki durumu anlatan Dündar, şunları kaydetti:

"Olay yerine intikal ettiğimizde, kedinin aracın motor kısmına sıkıştığını gördük. Kedi otoparkta olduğu için diğer araçlardan korkmuş ve aracın motor kısmına sinmişti. Sesini de çıkarmıyordu. Kedinin yerini tespit etmekte bayağı zorlandık. Dezavantajımız kedinin sürekli hareket halinde olmasıydı. Aracın her yerinde gezebiliyordu. Yaklaşık 4-5 saatlik çalışma yaptık. Bizim için saatlerin önemi yoktu. Kalbi atan her canlı bizim için değerlidir. Biz bu şekilde çalışırız. 5 saatin sonunda aracın arka tamponundan kediyi kurtarmayı başardık. Her canı kurtardığımızda mutlu oluyoruz. Bu işi yaptığımız için şükrediyoruz ve daha şevkle işimizi yapıyoruz."