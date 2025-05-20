Konya'da ambulans helikopter mide kanaması geçiren hasta için havalandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde mide kanaması geçirdiği belirlenen hasta ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde mide kanaması geçirdiği belirlenen hasta ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Mide ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle Seydişehir Devlet Hastanesi'ne getirilen Sami Yavuz'un mide kanaması geçirdiğinin anlaşılması üzerine ambulans helikopter talep edildi.
Yavuz, Eti Alüminyum AŞ'nin bahçesine inen hava ambulansı ile Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
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