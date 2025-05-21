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        Konya'dan kısa kısa

        Konya'nın Çumra ilçesinde fidan dikme etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 17:11 Güncelleme: 21.05.2025 - 17:11
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        Konya'dan kısa kısa
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        Konya'nın Çumra ilçesinde fidan dikme etkinliği düzenlendi.

        Çatalhöyük Doğayı Koruma ve Yaşatma Derneği ile Erentepe Sulama Kooperatifi iş birliğinde Erentepe Mahallesi'ndeki etkinlikte 1200 fidan toprakla buluştu.

        Konuşmaların ardından program sona erdi.

        Etkinliğe, Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, kurum temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

        - Bisiklet tutkunu Almanyalı çift, Beyşehir'de

        Almanya'dan dünya turu için bisikletleriyle yola çıkan Ewald Seifried ve eşi Barbara, Beyşehir ilçesinde mola verdi.

        Çift, Beyşehir Bisiklet Evinin konuğu oldu.

        - Kadınhanı'nda mezuniyet töreni düzenlendi

        Kadınhanı ilçesindeki Faik İçil Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni yapıldı.

        Törende, mezun olan öğrenciler keplerini havaya attı.

        Programa, ilçe protokolü katıldı.

        - Karapınar'da TÜBİTAK bilim fuarı açıldı

        Karapınar ilçesinde TÜBİTAK bilim fuarını açılışı yapıldı.

        Konuşmaların ardından bilim fuarı gezildi.

        Etkinliğe, ilçe protokolü katıldı.

        - Seydişehir'de "Kadester Mahmud Esad Efendi" anıldı

        Seydişehir'de Tapu Kadastro Haftası nedeniyle "Kadester Mahmud Esad Efendi" anıldı.

        Tören, eski kaymakamlık binası önündeki Mahmud Esad Efendi büstüne çelenk koyulmasıyla başladı.

        Şaban Cengiz Kültür Merkezi'nde devam eden programda konuşma yapıldı.

        Programa, ilçe protokolü, kurum temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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