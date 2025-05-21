Konya'dan kısa kısa

Almanya'dan dünya turu için bisikletleriyle yola çıkan Ewald Seifried ve eşi Barbara, Beyşehir ilçesinde mola verdi.

Çatalhöyük Doğayı Koruma ve Yaşatma Derneği ile Erentepe Sulama Kooperatifi iş birliğinde Erentepe Mahallesi'ndeki etkinlikte 1200 fidan toprakla buluştu.

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