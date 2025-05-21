Konya'dan kısa kısa
Konya'nın Çumra ilçesinde fidan dikme etkinliği düzenlendi.
Konya'nın Çumra ilçesinde fidan dikme etkinliği düzenlendi.
Çatalhöyük Doğayı Koruma ve Yaşatma Derneği ile Erentepe Sulama Kooperatifi iş birliğinde Erentepe Mahallesi'ndeki etkinlikte 1200 fidan toprakla buluştu.
Konuşmaların ardından program sona erdi.
Etkinliğe, Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, kurum temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.
- Bisiklet tutkunu Almanyalı çift, Beyşehir'de
Almanya'dan dünya turu için bisikletleriyle yola çıkan Ewald Seifried ve eşi Barbara, Beyşehir ilçesinde mola verdi.
Çift, Beyşehir Bisiklet Evinin konuğu oldu.
- Kadınhanı'nda mezuniyet töreni düzenlendi
Kadınhanı ilçesindeki Faik İçil Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni yapıldı.
Törende, mezun olan öğrenciler keplerini havaya attı.
Programa, ilçe protokolü katıldı.
- Karapınar'da TÜBİTAK bilim fuarı açıldı
Karapınar ilçesinde TÜBİTAK bilim fuarını açılışı yapıldı.
Konuşmaların ardından bilim fuarı gezildi.
Etkinliğe, ilçe protokolü katıldı.
- Seydişehir'de "Kadester Mahmud Esad Efendi" anıldı
Seydişehir'de Tapu Kadastro Haftası nedeniyle "Kadester Mahmud Esad Efendi" anıldı.
Tören, eski kaymakamlık binası önündeki Mahmud Esad Efendi büstüne çelenk koyulmasıyla başladı.
Şaban Cengiz Kültür Merkezi'nde devam eden programda konuşma yapıldı.
Programa, ilçe protokolü, kurum temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.
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