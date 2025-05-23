Altay, Konya'daki Gazzeli ailelerle buluştu
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'da misafir edilen Gazzeli aileleri ziyaret etti.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'da misafir edilen Gazzeli aileleri ziyaret etti.
Altay, ziyarette, Filistin davasına olan desteğini vurgulayarak, "Konya olarak her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Dualarımız bir, yüreğimiz bir. Filistin'in özgürlüğüne kavuştuğu günleri de hep birlikte göreceğiz." ifadesini kullandı.
Aileler, Altay'a ziyaretten dolayı teşekkür etti.
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