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        Beyşehir'de trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 16:15 Güncelleme: 23.05.2025 - 16:15
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        Beyşehir'de trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

        Henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 BEY 05 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi'nde park halindeki 2 araca ve üç tekerli engelli aracına çarptı.

        Kazada yaralanan engelli aracındaki B.H. ile eşi T.H, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Üçpınar Mahallesi'nde plakası öğrenilemeyen hareket halindeki traktörden inmek isteyen sürücü Mustafa Y, (55) bu sırada ön lastiğin altında kaldı.

        Yaralanan Mustafa Y, kaldırıldığı hastanedeki ilk müdahalenin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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