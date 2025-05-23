Beyşehir'de trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.
Henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 BEY 05 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi'nde park halindeki 2 araca ve üç tekerli engelli aracına çarptı.
Kazada yaralanan engelli aracındaki B.H. ile eşi T.H, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Üçpınar Mahallesi'nde plakası öğrenilemeyen hareket halindeki traktörden inmek isteyen sürücü Mustafa Y, (55) bu sırada ön lastiğin altında kaldı.
Yaralanan Mustafa Y, kaldırıldığı hastanedeki ilk müdahalenin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
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